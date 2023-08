Mit Spaß und neuer Band: Die Pink Petticoats bei den Sommernächten in Freiberg

Tradition kann ein ruhiger Abend zu Hause oder ein wilder Abend mit den Pink Petticoats sein. Ronny Heidrich hat sich für die wilde 50er Jahre Show der Freiberger Tanzgruppe entschieden.

„Egal was kommt, im Herzen bin ich immer Pink“, sagt Ronny Heidrich und lächelt. Er ist eines der bekanntesten Gesichter der Freiberger Showtanzgruppe Pink Petticoats. Wenn es am Sonnabend wieder heißt, „It‘s Time to Rock‘n‘Roll“, wird der Ansager und Tänzer als erster auf die Bühne stürmen und das Publikum mitnehmen auf die...