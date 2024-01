Mittelsachsens Abgeordnete äußern Verständnis für Bauernprotest

Selbst Vertreter der Ampelparteien kritisieren den ursprünglich geplanten Subventionsabbau. Dass es den Bauern längst um mehr geht, scheint auch bei den Politikern angekommen.

Die Proteste der Landwirte gegen Subventionskürzungen haben in der Bundesregierung bereits zu einem Einlenken geführt. Die Anliegen der Bauern in Mittelsachsen treffen offenkundig auch bei den mittelsächsischen Bundestagsabgeordneten auf offene Ohren. So kritisierte Bernhard Herrmann (Bündnis 90/Die Grünen) die abrupte Streichung der...