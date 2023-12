Mörderisches Freiberg: Krimi-Autorin Anita Wächtler signiert auf dem Christmarkt ihre Bücher

Ihren dritten Silberstadt-Krimi im Gepäck kommt Anita Wächtler am dritten Advent auf den Christmarkt.

Dass es in Freiberg ab und an mal recht mörderisch zugehen kann, davon weiß Anita Wächtler so einiges zu erzählen. Gerade ist ihr dritter Kriminalroman erschienen, der in Freiberg angesiedelt ist. „Mord und Gier in der Silberstadt“ heißt er. „Zum nunmehr dritten Mal gehen die beiden passionierten Schnüfflerinnen Emma und Hanneliese...