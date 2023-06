Moskwitsch und Wolga: Wie ein Oldtimer-Fan aus Brand-Erbisdorf die Erinnerung lebendig hält

Wenn an diesem Wochenende das Oldtimer-Treffen in Brand-Erbisdorf stattfindet, dann ist ein blauer Moskwitsch mit dabei. Ein Mecklenburger, der aus Liebe in der Region blieb, hat ihn in Schuss gehalten.

Die Straßen im Brand-Erbisdorfer Stadtteil St. Michaelis sind nicht überall in einem idealen Zustand. Hier und da sind sie geflickt, einige Schlaglöcher gibt es noch. Die zwei Oldtimer in der Garage von Klaus-Dieter Paschiller kommen mit diesen Verhältnissen klar. „Die beiden wurden einst für sowjetische Straßen gebaut“, erklärt der gebürtige... Die Straßen im Brand-Erbisdorfer Stadtteil St. Michaelis sind nicht überall in einem idealen Zustand. Hier und da sind sie geflickt, einige Schlaglöcher gibt es noch. Die zwei Oldtimer in der Garage von Klaus-Dieter Paschiller kommen mit diesen Verhältnissen klar. „Die beiden wurden einst für sowjetische Straßen gebaut“, erklärt der gebürtige...