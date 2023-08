Münzen, Fotos, Reisebriefe: Nachlass von Clemens Winkler nun fast vollständig an der TU Bergakademie Freiberg

Bereits in den 1950er-Jahren überließ die Familie Winkler der Freiberger Unibibliothek einen großen Teil des Nachlasses ihres berühmten Vorfahrens. Nun kam weiteres hinzu.

Er war nicht nur einer der bedeutendsten Chemiker, der je an der Bergakademie Freiberg lehrte und forschte, er war auch ein waschechter Freiberger: Clemens Winkler erblickte 1838 in der Silberstadt das Licht der Welt. 1886 entdeckte er dort auch das Element Germanium, sehr zum Ruhme seiner selbst und der Bergakademie. Kein Wunder also, dass...