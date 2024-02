Mulda: Das wahrscheinlich kleinste Blasorchester der Welt tritt auf

Das nächste Konzert in der Muldentalhalle Mulda findet am 10. Februar statt.

Die nächste Veranstaltung in der Muldentalhalle in Mulda findet am 10. Februar ab 14.30 Uhr statt. Dann musizieren die Originalen Muldentaler und „Die Fexer“. Das kündigt Mitorganisatorin Petra Schumann an. Bei den „Fexern“ handele es sich um das „wahrscheinlich kleinste Blasorchester der Welt“. Die Muldaerin sagt: „Die drei...