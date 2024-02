Mulda: „Sänger mit der tiefen Gänsehautstimme“ gastiert

Innerhalb seiner Deutschlandtour ist Ronny Weiland am 2. März in der Muldentalhalle in Mulda zu erleben.

Sein Management kündigt ihn als „Sänger mit der tiefen Gänsehautstimme“ an: Ronny Weiland gastiert in seiner Deutschlandtour am Samstag ab 15 Uhr in der Muldentalhalle in Mulda. Das Programm heißt „Konzert der Gefühle“. Sein Management kündigt ihn als „Sänger mit der tiefen Gänsehautstimme“ an: Ronny Weiland gastiert in seiner Deutschlandtour am Samstag ab 15 Uhr in der Muldentalhalle in Mulda. Das Programm heißt „Konzert der Gefühle“.