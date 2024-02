Mulda: Helfer für Wahlen gesucht

Auch in Mulda im Erzgebirge finden am 9. Juni drei Wahlen statt – für den Gemeinderat, den Kreistag und das Europäische Parlament. Wer will in den Wahllokalen mitarbeiten?

In Mulda werden noch Wahlhelfer für die Wahlen am 9. Juni gesucht. Das sagte Bürgermeister Michael Wiezorek (parteilos) auf Anfrage von „Freie Presse“. Seinen Angaben zufolge haben sich zwar schon einige Helfer gemeldet. Aufgrund des Wahltages mit drei Wahlen – Gemeinderatswahl, Kreistagswahl und Wahl des Europäischen Parlaments –... In Mulda werden noch Wahlhelfer für die Wahlen am 9. Juni gesucht. Das sagte Bürgermeister Michael Wiezorek (parteilos) auf Anfrage von „Freie Presse“. Seinen Angaben zufolge haben sich zwar schon einige Helfer gemeldet. Aufgrund des Wahltages mit drei Wahlen – Gemeinderatswahl, Kreistagswahl und Wahl des Europäischen Parlaments –...