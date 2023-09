Mulda: Vier Orchester musizieren in Muldentalhalle

Das gemeinsame Konzert der vier Orchester findet am 16. September statt. Wer ist dabei?

Blasmusikfreunde kommen am Sonnabend, den 16. September in der Zeit von 14 bis 18 Uhr in der Muldentalhalle in Mulda auf ihre Kosten. Vier Orchester der Region sind zu erleben. Das kündigt Organisatorin Petra Schumann an. Abwechselnd werden laut der Muldaerin an dem Nachmittag böhmische und mährische Blasmusiktitel erklingen, aber auch moderne...