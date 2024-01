Museum Freiberg gestattet online erste Blicke auf Gezähekiste

Die Arbeit an der neuen Dauerausstellung schreitet voran. Die Serie „Blick durchs Schlüsselloch“ zeigt eine Vorschau auf künftige Vermittlungsangebote.

Freiberg.

Bildungs- und Vermittlungsarbeit wird im Stadt- und Bergbaumuseum groß geschrieben, ist sie doch eine der zentralen Aufgaben eines Museums. Ihr widmet sich der digitale „Blick durchs Schlüsselloch“ in das Freiberger Haus, teilt die Stadtverwaltung mit. Welche neuen Angebote und Formate für die persönliche, interaktive und digitale Vermittlung in der zukünftigen Dauerausstellung aktuell hinter den Kulissen erarbeitet werden, stehe ab sofort auf der website (www.museum-freiberg.de/schluessellochblick). Ein neues Modul werde die sogenannte „Gezähekiste“ sein, die das Museum auch an anderen Orten erlebbar machen soll. In der Reihe erscheinen immer am letzten Freitag im Monat auf der Homepage des Museums neue Beiträge. (bk)