Musical: Wer will die junge Päpstin von Freiberg werden?

Das Mittelsächsische Theater in Freiberg sucht ein Mädchen, das die Titelheldin in dem Musical in ihrer Kinderzeit darstellt. Dafür findet ein Casting statt.

Wer will als junge „Päpstin“ auf der Bühne stehen? Das Mittelsächsische Theater sucht für die Musicalinszenierung „Die Päpstin“ ein ungefähr 10- bis 12-jähriges Mädchen, das die spätere Päpstin Johanna als Kind spielen soll. „In den ersten Familienszenen mit Vater, Mutter und Bruder wird die Johanna-Darstellerin auch einige... Wer will als junge „Päpstin“ auf der Bühne stehen? Das Mittelsächsische Theater sucht für die Musicalinszenierung „Die Päpstin“ ein ungefähr 10- bis 12-jähriges Mädchen, das die spätere Päpstin Johanna als Kind spielen soll. „In den ersten Familienszenen mit Vater, Mutter und Bruder wird die Johanna-Darstellerin auch einige...