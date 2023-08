Musik, Puppenspiel, Tanz: Genossenschaft Freiberg feiert mit Mietern, Mitarbeitern und Gästen inmitten der Silberstadt

Premiere: Erstmals hat das Wohnungsunternehmen sein Sommergeburtstagsfest in den Hof von Schloss Freudenstein verlegt. Es war zugleich eine Generalprobe.

Genossenschaftler haben am Wochenende Schloss Freudenstein in Besitz genommen. Auch der Schlossplatz bildete am Sonnabend den Schauplatz für das Sommergeburtstagsfest von Mietern, Mitarbeitern und Gästen des Freiberger Wohnungsunternehmens. Das hatte erstmals zum nachbarschaftlichen Stelldichein im Herzen der Silberstadt unter seiner Devise...