Musikalische Lesung in Frauenstein: Goethes Briefe an Charlotte von Stein

Schauspielerin Ines Hommann und Geiger Florian Mayer geben dem Publikum einen Einblick in die Beziehung des Dichters mit der von ihm umschwärmten Frau.

Auszüge aus Briefen und „Zettelgen“ Goethes an Charlotte von Stein sowie Musik gibt es am Sonntag im Gottfried-Silbermann-Museum in Frauenstein. „Sag mir Charlotte, ein Wort...“ ist die Veranstaltung mit Ines Hommann (Rezitation) und Florian Mayer (Violine und Rezitation) überschrieben. Johann Wolfgang von Goethe und Charlotte von Stein...