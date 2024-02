Mutmaßliche Diebin in Freiberg gestellt: Reinigungskraft soll sich am Geld von Senioren vergriffen haben

Insgesamt elf Straftaten mit einem Stehlschaden von gut 1000 Euro werden der Deutschen zur Last gelegt.

Freiberg.

Freiberger Ermittler haben eine mutmaßliche Diebin (43) überführt, die sich in einem Pflegeheim am Vermögen von Senioren bedient hatte. Seit Ende Juli 2023 erreichten die Polizei Anzeigen zu Bargelddiebstählen aus einem Freiberger Pflegeheim. Aus den Zimmern waren Beträge zwischen 15 und 300 Euro gestohlen worden. Da es keine Einbruchsspuren gab, ging die Polizei davon aus, dass der Täter regulär in die Zimmer kam. Eine fingierte Geldbörse und Überwachungstechnik überführten schließlich die mutmaßliche Diebin. Es handelte sich um eine Reinigungskraft. Insgesamt elf Straftaten mit einem Stehlschaden von gut 1000 Euro werden der Deutschen zur Last gelegt. Als Motiv gab sie Geldnot an. Die Staatsanwaltschaft Chemnitz ermittelt. (fp)