Mutmaßlichen Fahrraddieb in Freiberg ertappt

Freiberg. Einen mutmaßlichen Fahrraddieb (34) haben Beamte des Polizeireviers Freiberg am Sonntag kurz nach seiner Tat stellen und das gestohlene E-Bike somit gleich wieder sicherstellen können. Gegen 9 Uhr hatte die Eigentümerin (41) des Damenrads im Wert von circa 1500 Euro den Diebstahl angezeigt. Sie hatte das Rad mit einem Schloss gesichert in der Kurt-Handwerk-Straße abgestellt. Als Polizisten kurz darauf auf Streife in einer Gartenanlage an der Friedeburger Straße unterwegs waren, fiel ihnen ein derartiges E-Bike auf. Sie gingen der Sache auf den Grund und trafen auf einen 34-Jährigen, der den Diebstahl einräumte, so die Polizei. Zudem habe der Mann geringe Mengen Cannabis bei sich gehabt. Die Ermittlungen gegen ihn laufen. (bk)