Nach dem Tod von Volkmar Schreiter aus Großschirma: Michael Eilenberger aus Holzhau rückt in Kreistag nach

Ein Erzgebirger folgt anstelle des im Oktober verstorbenen Kommunalpolitikers in die mittelsächsische FDP-Fraktion.

Für den im Herbst verstorbenen Großschirmaer Kommunalpolitiker Volkmar Schreiter rückt Michael Eilenberger aus Rechenberg-Bienenmühle in den mittelsächsischen Kreistag nach. Eilenberger hat das Ehrenamt mit der Kreistagssitzung am Mittwochnachmittag in Mittweida offiziell übernommen. Volkmar Schreiter hatte die FDP-Fraktion jahrelang...