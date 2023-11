Nach monatelanger Bauphase: Verkehr rollt wieder auf Schönlebestraße in Freiberg

Der rund 375 Meter lange Abschnitt zwischen Berthelsdorfer- und Silberhofstraße ist grundhaft ausgebaut worden. Auch ein Parkstreifen entstand.

Freiberg.

Die Schönlebestraße in Freiberg ist am Mittwoch wieder für den Verkehr freigegeben worden. Der Ausbau zwischen Berthelsdorfer- und Silberhofstraße auf rund 375 Metern ist abgeschlossen, teilte die Pressestelle des Rathauses mit. Es entstand ein neuer Parkstreifen. Im Vorfeld wurden Rohrnetze der Freiberger Abwasserbeseitigung und des Wasserzweckverbandes Freiberg erneuert. Ebenso erfolgten Arbeiten an den Kabelnetzen der Energieversorger und Telekommunikationsunternehmen. „Damit ist eine weitere Straße in der Bahnhofsvorstadt komplett saniert“, sagt Oberbürgermeister Sven Krüger und bedankt sich bei Anwohnern und Gewerbetreibenden für ihr Verständnis für die Einschränkungen während der Bauzeit. Begonnen hatten die Arbeiten im Frühjahr dieses Jahres. ( bk)