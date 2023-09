Nach schwerem Unfall mit Pferd in Oberschöna: Wie ist der Stand der Ermittlungen?

Ein Auto hatte am 23. August in Oberschöna ein Pferd beim Überholen einer Kutsche gestreift. Die Zuchtstute Manita musste wegen ihrer schweren Verletzungen eingeschläfert werden.

Nach dem Unfall am 23. August in Oberschöna, bei dem ein Pferd so schwer verletzt wurde, dass es eingeschläfert werden musste, haben sich noch mehrere weitere Zeugen bei der Polizei gemeldet. „Allerdings hat sich bislang noch immer kein Anfangsverdacht gegen jemanden daraus ergeben“, sagte Julia Schwarzenberg von der Polizeidirektion...