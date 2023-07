Nach tödlichem Unfall auf B 101 nahe Siebenlehn: Gefahrenstelle wird untersucht

Nach dem tödlichen Unfall am 11. Juli auf der B 101 nahe Siebenlehn wird die mittelsächsische Unfallkommission die Gefahrenstelle überprüfen. Das kündigte Kreissprecher André Kaiser auf Nachfrage an. Bisher habe die Unfallkommission, der in der Polizei und Landratsamt vertreten sind, die Kreuzung der Bundesstraße 101 mit der Staatsstraße...