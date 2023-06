Nach Unfall mit US-Car auf der A4: Fahrer dankt seinen Helfern

Uwe Wittmann (2. v. r.) dankte am Samstag beim US-Car-Treffen in Freiberg seinen Freunden: Daniel Kunze an seinem Oldsmobile Baujahr 1981, Marcel Wunderwald, Torsten "Cantal" Sperrenter, Marcel "Angemalter" Schmiedel (v. l.). Foto: Eckardt Mildner