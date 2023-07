Neue Chefin der Arbeitsagentur Freiberg kehrt in ihre Heimat zurück

Der berufliche Wechsel für Kathrin Groschwald von Bautzen nach Freiberg ist auch eine Rückkehr in die Heimat. Die 56-Jährige ist in Frankenberg geboren und hat bis 2020 in Chemnitz gearbeitet.

