Niederbobritzsch: Wie die Kita „Sonnenkäfer“ den Weltkindertag vorbereitet

Rund 35 Mädchen und Jungen werden am Mittwochvormittag mit Plakaten zu Kinderrechten durch Niederbobritzsch ziehen. Und sie werden auch einen Rap zum Besten geben. Und warum ist die Polizei dabei?

Einfach auf der Wiese liegen, in den Himmel schauen und träumen – so stellen sich die Mädchen und Jungen der Kinderarche-Kita „Sonnenkäfer“ in Niederbobritzsch das Recht auf Freizeit vor. Für den Weltkindertag am Mittwoch planen die Kinder einen Marsch durch den Ort. Dafür haben sie große Plakate gestaltet, die jeweils ein Kinderrecht...