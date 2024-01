OB Krüger erinnert zum Neujahrsempfang in Freiberg an Volkmar Schreiter: „Hinter jedem Amt steckt ein Mensch“

Es war einer der kürzesten Neujahrsempfänge der Silberstadt, aber auch einer der gelungensten. Dafür gab es viele gute Gründe und eine besondere Steigerlied-Variante.

Dass der Freiberger Neujahrsempfang am Freitagabend in der Nikolaikirche den meisten Gästen als besonders gelungen in Erinnerung bleiben dürfte, lag wohl am wenigsten an seiner Kürze. Zwar war schon nach 75 Minuten der offizielle Teil mit Neujahrsansprache, Bürgerpreisverleihung und Musik beendet, doch bewahrheitete sich der alte Spruch, dass...