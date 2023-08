Oldtimer- und Motorradtreffen in Freiberg: Rund 500 hochpolierte Gefährte am Wochenende zu bestaunen

Das vierte Freiberger Oldtimer- und Motorradtreffen lockte laut Veranstalter rund 1000 Besucher auf das Pamagelände an der Frauensteiner Straße in Freiberg. Und ein Besuch lohnte sich.

Rund 400 hochpolierte Motorräder und in die Jahre gekommene Autos konnten beim vierten Freiberger Oldtimer- und Motorradtreffen bewundert werden. Laut Veranstalter Marco Ritter sind am Wochenende ungefähr 1000 Besucher auf das Pamagelände an der Frauensteiner Straße geströmt. „Wir sind rundum zufrieden“, so Ritter. „Das Wetter spielte...