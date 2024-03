Parteien bestätigen Bedrohung von Politikern in Mittelsachsen

Es sind bisher nur Einzelfälle, in denen Kommunalpolitiker verschiedener Parteien Angriffen auch im persönlichen Umfeld ausgesetzt sind. Doch hat das teils Folgen für die Kandidatensuche im Wahljahr.

In den Sozialen Medien haben Hass und Hetze erschreckende Ausmaße angenommen, ist die politische Auseinandersetzung eskaliert. Angriffe auch auf Kommunalpolitiker reichen in Einzelfällen teils bis ins private Umfeld. Auch in Mittelsachsen.