Pasta, Öl, Milch, Eier, Bier: In Mittelsachsen sind Automaten im Kommen

In Mittelsachsen gibt es mehr als 30 Hofläden mit ganz unterschiedlichen Angeboten. In loser Folge stellt "Freie Presse" die Direktvermarkter vor. Die Hofmanufaktur "vom Huttenberg" in Langhennersdorf produziert nicht nur besondere Öle oder Nudeln, sondern ist auch ein Dorfladen für den täglichen Bedarf. Und doch haben Katja und Danilo Braun ein etwas anderes Sortiment.