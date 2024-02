Petersburg-Reise von Freibergs OB Sven Krüger hat mediales Nachspiel

Mit der „Tonstörung“ macht die Landespressekonferenz Sachsens alljährlich auf Hindernisse bei der Berichterstattung aufmerksam – warum wird Freiberg im aktuellen Negativpreis erwähnt?

Die Landespressekonferenz (LPK) vergibt den Negativpreis „Tonstörung“ in diesem Jahr an die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Mit einer Erwähnung wird zudem unter anderem die Pressestelle der Stadt Freiberg für den Umgang mit Pressevertretern in Einzelfällen gerügt.