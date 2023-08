Pferdeunfall in Oberschöna: Polizei sucht grauen Pkw – Wegefarther: „Auf einmal gab es einen lauten Knall“

Bei dem Unfall am Mittwochnachmittag war ein Pferd so schwer verletzt worden, dass es eingeschläfert werden musste. Der Unfallfahrer flüchtete. Der Pferdebesitzer aus Wegefarth schildert die dramatischen Momente.

Es sollte eine schöne Kremserfahrt werden, doch der Ausflug endete tragisch: Am Mittwochnachmittag war Kutscher Andreas Pönitzsch mit dem Kremser und fünf Leuten auf der Dorfstraße (S 206) in Oberschöna in Richtung Linda unterwegs, als das Pferdegespann gegen 15 Uhr zwischen dem letzten Wohnhaus im Dorf und der Gaststätte Ölmühle von einem...