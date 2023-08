Polizei bittet um Hinweise zu vermisster Frau: Wer hat Jutta D. aus Freiberg gesehen?

Mit einem Hubschrauber und Hunden hat die Polizei am Donnerstagvormittag nach einer Seniorin in Freiberg gesucht. Nun bittet sie die Bevölkerung um Unterstützung.

Freiberg. Mit einem Polizeihubschrauber und Spezialhunden haben Polizisten am Donnerstag in Freiberg nach einer vermissten Seniorin gesucht. Die 76-jährige Jutta D. wird seit Mittwochabend vermisst. Am Donnerstag wandte sich die Polizeidirektion (PD) Chemnitz mit einer öffentlichen Bitte um Unterstützung an die Bevölkerung: „Aufgrund ihres gesundheitlichen Zustandes kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet“, so Sprecherin Julia Schwarzenberg über die Gesuchte.

Die Seniorin hatte am Mittwochmorgen gegen 9.30 Uhr die Wohnung nahe dem Ludwig-Renn-Park verlassen. Als sie abends noch immer nicht zurückgekehrt war, informierten Angehörige die Polizei. „Die Polizei begann noch am Mittwochabend mit der Suche. Dabei kamen auch ein Fährtensuchhund sowie ein Mantrailer vom Verbund sächsischer Rettungshunde zum Einsatz.“ Am Donnerstag ist auch ein Polizeihubschrauber an der Suche beteiligt.

Jutta D. ist etwa 1,65 Meter groß, sehr schlank und hat graues Haar. Zum Zeitpunkt des Verschwindens war sie mit einer grauen Hose und einer blauen Jacke bekleidet. Zudem trug sie eine graue Strickmütze und hatte eine graue Tasche aus Kunstleder bei sich.

Um diese Fragen geht es der Polizei in ihrem Appell an die Öffentlichkeit: Wer hat Jutta D. seit Mittwochmorgen gesehen und kann Angaben machen, wo sie sich aufhält oder seit ihrem Verschwinden aufgehalten hat? Wem ist die Vermisste in öffentlichen Verkehrsmitteln aufgefallen? (grit/ar)

Hinweise nimmt das Polizeirevier Freiberg unter Telefon 03731 700