Polizei: Kinder in Clausnitz haben sich die Vorfälle ausgedacht

Die Polizei hat ermittelt, weil im sozialen Netzwerk Facebook die Nachricht kursiert, dass Kinder in Clausnitz, Ortsteil von Rechenberg-Bienenmühle, von einem unbekannten Paar angesprochen worden sein sollen. Das bestätigte Marcus Gerschler, Sachbearbeiter Medienarbeit in der Stabstelle Kommunikation der Polizeidirektion Chemnitz, am Dienstag...