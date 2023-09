Polizeikontrolle in Brand-Erbisdorf: Warum der Tag für einen Erstklässler nicht gut begann

Die Polizei führte am Donnerstagmorgen vor der Grundschule auf dem Haasenweg in Brand-Erbisdorf eine Radarkontrolle durch. Und nicht nur das. Die Beamten kontrollierten auch das Halteverbot.

Der Donnerstag hat für einen Erstklässler aus Brand-Erbisdorf nicht gut begonnen. Erst hatte er verschlafen – und dann das: Sein Vater, der ihn zur Schule fuhr, wurde in der Tempo-30-Zone auf dem Haasenweg in Brand-Erbisdorf geblitzt. Mit 48 Kilometer pro Stunde, also nach Abzug der Toleranz mit 15 km/h zu viel, war er mit seinem Kastenwagen...