Premiere: Drei Faschingsvereine wandern gemeinsam in Bienenmühle

Das erste Mal brechen die Jecken aus Rechenberg-Bienenmühle, Clausnitz und Holzhau gemeinsam zu einer Tour am 11. 11. auf.

Die Mitglieder der Faschingsvereine aus Rechenberg-Bienenmühle, Clausnitz und Holzhau werden sich am 11.11. um 10 Uhr am Edeka- Parkplatz in Bienenmühle treffen und zu einer Wanderung aufbrechen. „Es ist das erste Mal, dass wir so eine Tour durchführen und diese mit Gaudi verbinden“, so Steffen Walther, Präsident des Rechenberger...