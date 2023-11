Projekt Flexiplant: Forscher in Freiberg bangen wegen Helmholtz-Institut um ihre Arbeitsplätze

Neben der geplanten Forschungsfabrik an der Chemnitzer Straße in Freiberg arbeiten Forscher der Firma UVR-FIA. Nun laufen Gespräche mit Ministerium, Stadt und Kreis: Kann der Standort erhalten werden?

Die geplante Forschungsfabrik Flexiplant an der Chemnitzer Straße in Freiberg soll Rohstoffverluste beim Recycling drastisch reduzieren helfen. Das Projekt soll am Helmholtz-Institut für Ressourcentechnologie (HIF) in den nächsten Jahren entstehen.