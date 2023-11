Recycling-Firma UVR-FIA versetzt Gäste in Staunen: „Ich war überrascht, was wir in Freiberg alles haben“

Es entstand nach 1990, weil Mitarbeiter nicht aufgeben wollten: UVR-FIA. Jetzt sieht sich das Unternehmen durch Investitionspläne bedroht. Am Samstag zeigte es, was es zu bieten hat.

Bei UVR-FIA an der Ecke Chemnitzer Straße/Brückenstraße brannte am Samstag die Luft. Jedenfalls sah es auf den ersten Blick so aus. In Wirklichkeit brannte nicht die Luft, sondern ein hochreaktives Metallpulver, das Mitarbeiter Karsten Zybell in die Luft geworfen hatte - natürlich mit Sicherheitsabstand zum Publikum.