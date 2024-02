Provisorische Brücke in Brand-Erbisdorfer Stadtteil soll endlich ersetzt werden

Die Stadt Brand-Erbisdorf hat die Firma Bö-Fi Hoch- und Tiefbau mit den Sanierungsarbeiten in St. Michaelis beauftragt. Das Projekt ist ein wichtiger Baustein für das gesamte Erbisdorfer Wasser.

Für rund 619.600 Euro soll die Brücke am Rautenkranz im Brand-Erbisdorfer Stadtteil St. Michaelis noch in diesem Jahr saniert werden. Der Stadtrat von Brand-Erbisdorf hat am Dienstagabend die Firma Bö-Fi Hoch- und Tiefbau aus Lichtenberg mit den Arbeiten beauftragt.