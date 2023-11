Prozess um Totschlag durch Unterlassen: 22-Jährige aus Raum Freiberg steht weiter vor Gericht

Am dritten Verhandlungstag am Landgericht Chemnitz hat der Ausbilder der jungen Frau ausgesagt. Ihr wird vorgeworfen, im Juli 2022 ein Mädchen zur Welt gebracht, aber nicht versorgt zu haben.

An den ersten beiden Verhandlungstagen schien die heute 22-Jährige in sich versunken zu sein – am dritten Tag wirkte sie wie ein Häufchen Unglück: Die junge Frau, die sich derzeit vor der Zweiten Strafkammer des Landgerichts Chemnitz wegen Totschlags durch Unterlassen verantworten muss, hat am Montag in der Verhandlung die ganze Zeit über...