Prozessauftakt in Freiberg: 29-Jähriger wegen Geldwäsche angeklagt

Zwei junge Männer aus dem Freiberger Raum stellten ihre Konten für ergaunertes Geld bereit, auf die fünfstellige Beträge gezahlt wurden. Nun mussten sie vor Gericht als Zeugen aussagen.

Vor dem Amtsgericht in Freiberg war am Montag der Prozessauftakt für einen Fall, in dem es um Fehler, Naivität und der Gier nach dem schnellen Geld ging – allerdings bei den Zeugen. Der Mann, der auf der Anklagebank saß, hörte nur geduldig zu.