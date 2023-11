Reisevortrag ohne Bilder in Freiberg: Wie es Regina Gehmlich gelingt, Natureindrücke ohne Fotos wiederzugeben

Einen ungewöhnlichen Reisevortrag hält am Donnerstag Regina Gehmlich in der Stadtbibliothek. Sie kann Natureindrücke ohne Bilder wiedergeben.

Es ist ein Vortrag der anderen Art, den Regina Gehmlich aus Weißenborn am Donnerstag in Freiberg hält. Denn wenn sie von ihren Erlebnissen auf verschiedenen Inseln Europas berichtet, kommt sie ganz ohne Fotos aus. Vielmehr beherrscht sie die Kunst des „Storytelling“. Bedeutet: Sie kann Natureindrücke wiedergeben - ohne Bilder, dafür in...