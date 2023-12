Renommierter Architekt in Freiberg: Wie sieht seine Vision zeitgenössischer Architektur aus?

André Kempe sprach in seiner Heimatstadt über die Herausforderungen des modernen Bauens. Er setzt auf Kompaktheit und Ökonomie in der Architektur.

Über die komplexen Herausforderungen an modernes Bauen sprach der renommierte Architekt André Kempe am Montagabend innerhalb der öffentlichen Vorträge des IÖZ-Forums an der TU Bergakademie. Für den gebürtigen Freiberger, der mit einem Partner ein Büro in Rotterdam betreibt, war die Veranstaltung vor mehr als 30 Interessierten ein...