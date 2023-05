Retter nach Unfall mit zwei Todesopfern auf A4: "An der Unfallstelle funktioniert man"

Die Staatsanwaltschaft Chemnitz hat eine 37-jährige Frau aus dem Raum Freiberg im Verdacht, am 30. Januar dieses Jahres auf der Straße Münzbachtal mit einem Pkw eine 42-jährige Fußgängerin erfasst und so schwer verletzt zu haben, dass sie im Krankenhaus verstarb. Die Verunglückte ist am Dienstag beigesetzt worden.