Bauernproteste in Mittelsachsen - Autobahnauffahrten in Berbersdorf und Siebenlehn blockiert

Schwere Technik versperrte den Weg in Berbersdorf und Siebenlehn, als Bauern gegen Regierungssparpläne demonstrierten. Wie reagierten Anwohner und Pendler auf die Proteste an der Verkehrsader?

Seit 5 Uhr war die Auffahrt auf die A 4 in Berbersdorf blockiert. Auch in Siebenlehn versperrte schwere Technik den Weg nach Dresden und Chemnitz über die Autobahn. „Sie säen nicht und sie ernten nicht(,) aber sie wissen alles besser“, stand dort auf einem Plakat in den Farben der Ampelkoalition. Bis 14 Uhr protestierten Landwirte am Freitag...