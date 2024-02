Rettungshubschrauber in Langenau im Einsatz: 17-jähriger Mopedfahrer schwer verletzt

Laut Polizei war der junge Mann am Morgen mit seiner Simson von der Straße abgekommen und gestürzt.

Langenau/Freiberg.

Ein schwer verletzter Mopedfahrer ist am Montagfrüh mit einem Rettungshubschrauber von Langenau aus in ein Krankenhaus geflogen worden. Laut Polizei war der junge Mann gegen 6.25 Uhr mit seiner Simson auf dem Schafweg aus Richtung Bahnhofstraße in Richtung S 235 unterwegs. Auf Höhe des Glück-Auf-Ringes kam das Moped in einer leichten Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über einen Bordstein sowie eine Grünfläche. Beim Sturz zog sich der 17-Jährige schwere Verletzungen zu. Zur gleichen Zeit war in Freiberg ein ebenfalls 17-jähriger Mopedfahrer bei einem Unfall leicht verletzt worden. Er war an der Kreuzung Käthe-Kollwitz-/Brander Straße von einem links abbiegenden Skoda (Fahrer: 51) erfasst worden. (bk)