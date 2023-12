Rettungshubschrauber nach Arbeitsunfall in Nossener Unternehmen im Einsatz

Ein schwerer Arbeitsunfall hat sich am Montag in einem Unternehmen in Nossen ereignet. Dabei wurde ein Mann schwer verletzt.

Ein schwerer Arbeitsunfall hat sich am Montagvormittag gegen 9.30 Uhr in einem Unternehmen in Nossen ereignet. Das bestätigte Ingolf Ulrich, der stellvertretende Pressesprecher der Landesdirektion Sachsen in Chemnitz (LDS), auf Anfrage von „Freie Presse“. Das Unternehmen stelle Glasartikel her. Ein schwerer Arbeitsunfall hat sich am Montagvormittag gegen 9.30 Uhr in einem Unternehmen in Nossen ereignet. Das bestätigte Ingolf Ulrich, der stellvertretende Pressesprecher der Landesdirektion Sachsen in Chemnitz (LDS), auf Anfrage von „Freie Presse“. Das Unternehmen stelle Glasartikel her.