Rund 25.000 Euro Schaden bei Unfällen in Mittelsaida und Frauenstein

Ein Pkw und ein Kleinbus waren auf der B 101 zusammengestoßen. In Frauenstein war ein 84-Jähriger mit seinem Auto gegen ein Geländer geprallt.

Mittelsaida/Frauenstein.

Schaden von rund 25.000 Euro ist Bilanz zweier Unfälle, die sich im Erzgebirge ereignet haben. Laut Polizei waren am Dienstag gegen 13.30 Uhr auf der B 101 in Mittelsaida ein VW und ein Kleinbus zusammengestoßen. Die 58-jährige Pkw-Fahrerin war von der Eppendorfer Straße auf die B 101 abgebogen und hatte dabei offenbar die Vorfahrt des Kleinbusses nicht beachtet. Dessen Fahrer (21) wurde leicht verletzt. Schaden: rund 20.000 Euro. Auf 5000 Euro beläuft sich der Schaden, den ein 84-jähriger Toyota-Fahrer am Sonntag gegen 16.30 Uhr auf der Klingenberger Straße in Frauenstein fabrizierte. Der Pkw war von der Straße abgekommen und gegen ein Geländer geprallt. Zu dem Unfall sucht die Polizei Zeugen (03735 6060). (bk)