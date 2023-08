Russland-Rede des Oberbürgermeisters von Freiberg: Dirk Neubauer geht auf Distanz zu Sven Krüger

Der Aufenthalt des Freiberger Stadtoberhauptes in St. Petersburg löst eine Debatte über Verantwortung und Amt aus. Dirk Neubauer und auch das Bürgerbündnis Freiberg für alle beziehen Position.

In der Debatte um die Reise und die Rede des Freiberger Oberbürgermeisters auf einem Ball in St. Petersburg wächst die Kritik an Sven Krüger. In einem Statement erklärt Dirk Neubauer, als Landrat äußere er sich dazu vorerst nicht. Doch er fügt hinzu: „Als Bürger bin ich sprachlos, ob dieser Grenzüberschreitung. Mit wem ich...