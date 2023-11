Satire zum Wochenende: Neuer Termin für das Bergstadtfest 2024 in Freiberg

Hier steht, was wirklich wichtig ist. Heute: Der November ist halb so schlimm. Er erinnert die Freiberger an ihr Lieblingsfest. Allerdings wird dieses anders, als wir es bisher kannten.

Herr: Es ist Zeit. Zeit für eine schon lange überfällige Verteidigungsrede. Zeit dafür, einem lange Unterschätzten, oft Geschmähten, wenig Geliebten endlich die ihm gebührende Ehre zuteil werden zu lassen. Zeit, um endlich mal etwas Positives zu schreiben über ihn: den nassen, kalten November. Herr: Es ist Zeit. Zeit für eine schon lange überfällige Verteidigungsrede. Zeit dafür, einem lange Unterschätzten, oft Geschmähten, wenig Geliebten endlich die ihm gebührende Ehre zuteil werden zu lassen. Zeit, um endlich mal etwas Positives zu schreiben über ihn: den nassen, kalten November.