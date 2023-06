Satire zum Wochenende: Wenn Freibergs Oberbürgermeister Sven Krüger am Rad dreht

Hier steht, was wirklich wichtig ist. Heute: Nicht nur dem OB fehlte bei einer Polizeikontrolle so einiges. Unterdessen geht das Gerücht um, in Oederan habe man heimlich eine U-Bahn gebaut.

Sommerzeit, Ausflugszeit. Sogar die Polizei kam diese Woche zu einem Gruppenausflug nach Freiberg. Natürlich nicht mit dem Zug. Das machen die Damen und Herren Ordnungshüter ja in der Regel nur an Samstagen, um normale Menschen vor „Fußballfans" zu beschützen. Irgendwo muss das Steuergeld ja hin.