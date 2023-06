Saydaer feiern Feuerwehr-Geburtstag: Für die Nachfolge des Wehrleiters ist schon gesorgt

Seit 20 Jahren ist Frank Mielack Wehrleiter der Feuerwehr in der Bergstadt Sayda. Aber bereits 1978 begann der jetzt 63-Jährige seine Laufbahn in der Wehr des Press- und Schmiedewerkes Brand-Erbisdorf. An wie vielen Einsätzen er in den 45 Jahren teilgenommen hat, weiß er nicht mehr genau. Doch an die Großbrände des Schlosses in Neuhausen oder...