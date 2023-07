Schlägerei am Bahnhof Freiberg

Im Einkaufszentrum an der Straße Am Bahnhof in Freiberg sind am Donnerstagabend zwei alkoholisierte Männer aneinander geraten. Wie Doreen Stein von der Polizeidirektion Chemnitz weiter informiert, hatten sich auf dem Areal schräg gegenüber des Freiberger Bahnhofs mehrere Personen aufgehalten, darunter auch der 28-Jährige und der 39-Jährige,...