Schlechte Karten für Wintersportfans im Erzgebirge - Nur an den Hängen kann noch gewedelt werden

Der Schnee ist weg. Auch in den höheren Lagen des Landkreises ist Langlauf nicht mehr möglich. Abfahrtsläufer haben dagegen noch eine Chance.

Wintersportfans haben derzeit schlechte Karten in der Region. Langlauf ist nicht mehr möglich, nur an den Hängen in Holzhau und Augustusburg kann (Stand Freitag, 12 Uhr) noch gewedelt werden. So hat der Lift in Holzhau am Sonntag von 9.30 bis 16.30 Uhr geöffnet. „Es liegen noch Schneereste. Wir möchten den für Sonntag vom Wetterdienst...